Старый Оскол, Белгородская область, 24 марта, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели жильцов одного дома в Старом Осколе по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» возбуждено СУ СК Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Уголовное дело

В ходе осмотра квартир выявлено превышение нормы концентрации угарного газа в воздухе. По версии следствия это стало возможным из-за непринятия мер по техническому обслуживанию и проверке дымовых и вентиляционных каналов жилого дома.

«В рамках расследования следователи, совместно со специалистами детально установят причины повышенной концентрации угарного газа, дадут правовую оценку действиям лиц, ответственным за установку и безопасное функционирование в жилом доме газового оборудования и общедомовых систем», — подчеркнули в СК по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в двухэтажном жилом доме по улице Ленина в своих квартирах обнаружены тела супружеской пары и 17-летнего юноши. Мать подростка госпитализирована.