Москва, 24 марта, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Одна из причин нынешних экономических проблем Великобритании — это большое количество так называемых «вертолетных» денег, напечатанных в период пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявила доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Так она прокомментировала высказывание министра финансов Великобритании Риши Сунака о том, что из-за антироссийских санкций ВВП страны вырастет не так высоко, как ожидалось.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Антироссийские санкции не сыграют большую роль в возможном падении британского ВВП и росте инфляции в Соединенном Королевстве, — сказала Панина. — Гораздо сильнее на экономическую ситуацию влияют всё более четко проявляющиеся последствия Brexit, а также пандемии. Во время локдауна правительство Великобритании напечатало много так называемых «вертолётных» денег. Они пошли на поддержку временно неработающих граждан в качестве государственных гарантий поддержки. Однако роста производства большинства товаров не произошло. В итоге у населения выросли сбережения, но товаров больше не стало».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк Англии уже трижды повышал ключевую ставку, чтобы остановить рост цен.