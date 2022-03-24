Москва, , 16:10 — REGNUM Из новой серии мультсериала «Смешарики» вырезали слова «войнушка» и «захватчики». Об этом 24 марта сообщает «Бумага» (сайт издания заблокирован в России), ссылаясь на пресс-службу компаний «Рики», которой принадлежат права на мультфильм.

Цитата из м/с «Смешарики». Реж. Денис Чернов, Алексей Горбунов, Александра Аверьянова, Олег Мусин, Александра Ковтун. 2020. Россия

По словам представителей «Рики», слова «могут быть остро восприняты» зрителями. «Смешарики» — детский проект, который всегда был и остается вне политики. Сценарий к серии был написан год назад, и тогда никто не мог предположить, что некоторые в нем слова потенциально могут быть остро восприняты. В контексте сегодняшней ситуации мы посчитали правильным убрать слова «войнушка» и «захватчики», — объяснили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мультфильмы «Смешарики» и «Фиксики» переведут на якутский язык. Перевод будет сделан для 417 серий проектов.

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