В Тамбовской области за сутки госпитализирован 31 ковид-пациент
Тамбов, 24 марта, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализирован 31 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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24 марта выявлен 231 новый случай заражения коронавирусом — на пять меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 109 тыс. 772 случая заражения.
После выздоровления выписаны 103 тыс. 749 пациентов, в том числе 555 — за последние сутки.
За весь период скончались 2324 человека. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.