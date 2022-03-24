Москва, 24 марта, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 24 марта, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 1,79%, до 95,99 рубля. Евро теряет 2,59%, отступая до 105,21 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Наибольший рост российская валюта показала 23 марта вечером, после заявления Владимира Путина о том, что он отдал распоряжение подготовить механизм продажи российского газа недружественным странам за рубли.

Разумеется, движение обеспечили не будущие покупатели российского газа, а биржевые игроки, поспешившие продать доллары, пока цена на них высока.

Однако по нынешним меркам, движение около 10% нельзя считать значительным — рынок очень узкий, комиссии остаются высокими, ставки кредитования высокими, а необеспеченные продажи запрещены.

Поэтому дальнейшего обвала не произошло — некого было выбивать с рынка срабатывающими стоп-приказами или принудительным закрытием позиций из-за недостатка обеспечения.

Сегодня утром, отыгрывая позитивное открытие торговли акциями на Московской бирже и подросшие накануне цены на нефть, рубль ненадолго укрепился к доллару ниже 95 рублей за доллар, но затем вернулся в зону выше этой отметки.

Сейчас дальнейшие перспективы неясны. Понятно, что переход к продажам газа за рубли если и состоится, то не в самое ближайшее время, инфляция ускорилась из-за паники и ослабления рубля, но ЦБ ограничен в возможности повышать ставку.

Некоторую поддержку рынку могут оказать экспортеры, когда начнут продавать валюту для расчета по налогам. Но с учетом низкого курса рубля продадут они её не очень много.

Однако шансы для движения рубля к отметке 90 рублей за доллар сохраняются — ведь если продавать рубль нельзя, остается только покупать», — пояснил эксперт.

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