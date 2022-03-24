Астрахань, 24 марта, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 30 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Alania.gov.ru Вакцинация от коронавируса

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24 марта выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом — на девять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 114 тыс. 63 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 109 тыс. 433 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 131 — за последние сутки.

За весь период скончались 2936 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.