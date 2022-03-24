Ханты-Мансийск, 24 марта, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 24 марта госпитализировали 26 больных с COVID-19, 1109 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mzur.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

За минувшие сутки в Югре выявлено 244 новых случаев заражения коронавирусом, на 65 человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 24 марта является Ханты-Мансийск — 43.

С начала пандемии в Югре к 24 марта насчитывается 205 546 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 197 702 пациента, 2501 скончался (на два пациента больше, чем днём ранее).