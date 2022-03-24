Киев, 24 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Киевской области Украины командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко вручил боевые награды отличившимся в ходе проведения специальной военной операции военнослужащим. Кадры церемонии опубликовало Министерство обороны России.

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Награждение прошло на передовых позициях — примерно в 30 километрах от Киева.

«Я как командующий горжусь своими подчиненными. Все подразделения в боевой обстановке действуют правильно. Я уверен в вас, уверен, что мы успешно завершим эту операцию», — сказал Чайко.

Военнослужащим были вручены ордена Мужества и медали «За отвагу».

Как сообщало ИА REGNUM, командующий войсками Восточного военного округа ВС России генерал-полковник Александр Чайко посетил передовые позиции в Киевской области.