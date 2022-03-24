Алжир, 24 марта, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Подразделения вооружённых сил (ВС) Алжира провели масштабную спецоперацию в провинции Джиджель. Об этом 24 марта сообщает официальная газета Al-Bilad.

По данным журналистов, в ходе рейда были обнаружены и идентифицированы останки одного из лидеров местных боевиков, убитого в 2013 году. Также военные обнаружили 12 схронов группировки «Аль-Каида в странах Магриба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и захватили оружие террористов: гранатомет РПГ-7, гранатомет РПГ-2, два пистолета-пулемета ФМПК и пистолет-пулемет РПК.

Военными было изъято пять взрывных устройств, шесть боеприпасов к гранатомёту «РПГ-2», два заряда «РПГ-7», шесть детонаторов «РПГ-7», 888 патронов, два передатчика и радиоприемник. Два мобильных устройства для автоматизированного информирования.