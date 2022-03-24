Киров, 24 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Кировская швейная фабрика «Танита» собирается составить конкуренцию мировым брендам в условиях антироссийских санкций. Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одежда

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Предприятие, которое уже 23 года существует на российском рынке, работает в сегменте женской одежды размерного ряда 48 — 62 для женщин среднего возраста.

При этом, как отметила директор швейной фабрики Татьяна Журавлева, предприятие частично готово заменить мировые бренды в своем сегменте, так как оно работает на средний возраст корпулентной фигуры, в то время как мировые бренды ориентируются на фигуры фотомоделей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Казьминский молочный комбинат, который находится в Ставропольском крае, выходит на 100-процентную мощность и собирается наращивать поставки по всей России.