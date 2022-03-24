Архангельск, 24 марта, 2022, 14:42 — ИА Регнум. На Украине в ходе военной операции погиб военнослужащий из Архангельска. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

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"Молодой парень из Архангельска Кирилл Онучин погиб при выполнении боевой задачи во время специальной военной операции на Украине. Он нёс службу по контракту в рядах Российской армии, выбрав путь военного и посвятив себя защите Отечества. Вечная память рядовому Кириллу Онучину. Соболезную семье героя», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели на Украине военнослужащего из Вельского района Архангельской области Дмитрия Чернакова.