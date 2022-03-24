Липецк, 24 марта, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 28 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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24 марта выявлено 468 новых случаев заражения коронавирусом — на 18 больше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 141 тыс. 479 случаев заражения.

За весь период наблюдения 129 тыс. 330 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 478 — за последние сутки.

За весь период скончались 3482 человека. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.