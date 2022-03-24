Москва, 24 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Ценой отказа от экспорта газа из России станет рецессия европейской экономики, разгон спирали инфляции издержек, массовое закрытие энергоемких производств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал высказывание главы МИД Польши о том, что ЕС намерен в течение двух лет отказаться от российского газа.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

«Энергосистемы европейских стран уже с начала 2021 года пребывают в некомфортном для себя состоянии. Например, энергетику крупнейшей промышленной страны ЕС — Германии сильно подкосил отказ от угольной генерации и форсированное закрытие атомных станций. ВИЭ являются погодозависимыми и должны быть подкреплены существенным резервом традиционных генерирующих мощностей, способных сглаживать пики потребления электроэнергии. Всё это накладывается на рост спроса на электроэнергию из-за электрификации транспорта и снижения использования продукции нефтегазопереработки в качестве топлива. «Зеленая» генерация и так существенно дороже традиционной, в итоге серьезный рост стоимости электроэнергии раскручивает инфляционную спираль», — сказал Понкратов.

При этом он обратил внимание на то, что в странах ЕС с января 2022 года тарифы на газ для всех категорий потребителей увеличились в среднем на 25%.

«Например, в Германии среднее домохозяйство в 2022 году заплатит за газ около 1800 евро. Рост тарифов на электроэнергию в ЕС с начала года составил около 10%. В той же Германии усредненное домохозяйство заплатит за электроэнергию 1725 евро в годовом исчислении, — сказал Понкратов. — Это существенные суммы и заметный рост издержек, а надо помножить все это на рост безработицы, массовое закрытие производств, рекордную в новейшей экономической истории инфляцию и негативную динамику большинства макроэкономических показателей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов рассказал, во что обойдутся ЕС попытки снизить зависимость от российского газа.