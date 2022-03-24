Вологда, 24 марта, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Две новые линии по производству полиэтиленовых труб для строительства газопроводов, водоводов и канализации запустят на заводе «ИММИД» в Вологде в конце марта. Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом в настоящее время на предприятии в круглосуточном режиме работает пять производственных линий.

Также на данный момент завод на 90% использует российское сырье и полностью перейдет на отечественную продукцию из-за антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отечественный комплексный биоконсервант, который используется для заготовки растительных кормов в сельском хозяйстве, зарегистрировало инновационное предприятие из Саратова АО «Биоамид».