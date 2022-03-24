Москва, 24 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Попытки снизить зависимость от российского газа дорого обойдутся экономике ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Gazprom.ru Добыча газа

«Основные меры по снижению зависимости от российских поставок энергоресурсов, которые предпримет ЕС: диверсификация видов энергоресурсов и их поставщиков; расширение генерации на основе возобновляемых источников энергии и биотоплива; стимулирование межтопливной конкуренции; дальнейшее развитие программ энерго‑ и ресурсосбережения, — сказал Понкратов. — Но следует понимать, что все это очень дорогостоящие мероприятия, и крайне сложно будет найти на это ресурсы в условиях экономического кризиса, вызванного как ситуацией на Украине, так и продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции и необходимостью масштабного стимулирования экономического развития».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов объяснил, что Европейский союз не сможет в течение двух лет постепенно отказаться от российского газа.