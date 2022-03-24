Омск, 24 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 278 носителей коронавируса, выздоровели 436 человек, скончались 11 ковид-пациентов. Госпитализация потребовалась 70 пациентам, сообщили ИА REGNUM 24 марта в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперштаба, за весь период пандемии в Омской области подтверждено 201 608 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 192 665 человек. Жертвами коронавирусной инфекции за всё время стали 4106 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в регионе был выявлен 281 случай заражения, выздоровели 455 человек, скончались 11 ковид-пациентов.