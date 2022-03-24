Париж, , 14:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании «продовольственного талона», предназначенного для самых скромных домохозяйств, сообщает Le Figaro.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Цель, отстаиваемая министром сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльеном Денорманди, состоит в том, чтобы сделать возможной борьбу с «неравенством в питании», ежемесячно выделяя сумму на закупку продуктов.

«Бразильская курица не имеет ничего общего с курицей, выращенной во Франции, где антибиотики запрещены», — заявил министр сельского хозяйства.

Франция хочет поддержать покупательную способность домохозяйств, а также «среднего класса».

«Цены будут продолжать расти. Но мы пытаемся снизить производственные затраты фермеров», — признал Жюльен Денорманди.

По данным INSEE, после того, как в феврале инфляция уже достигла 3,6%, в марте инфляция должна превысить 4% за год.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель посольства России во Франции Александр Макогонов опроверг обвинения в использовании фосфорных бомб на Украине.

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