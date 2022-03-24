Москва, 24 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Анатолия Чубайса российское правосудие уже, видимо, не достанет, но открытый процесс над ним необходим, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 марта.

Чубайс

Как сообщалось ранее, Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. СМИ со ссылкой на источники в окружении Чубайса сообщили, что он уехал из России.

«Бегство из России Анатолия Чубайса усилило ощущение побеждающей правды не только в том, что касается Украины, но и в том, что касается России. Давно стало ясно, что без крупного исторического катаклизма восстановить историческую Россию нам не удастся. А после XX века историческая Россия — это преимущественно Россия советская. Именно она разгромила гитлеровский фашизм и обеспечила полную денацификацию, по крайней мере, части немецких земель — в ГДР.

Главное свойство Чубайса, которое и предопределило его компрадорство, его пособничество враждебным России силам на Западе, его известное человеконенавистничество — это антисоветизм. Чубайса, как и его старшего брата, просто корёжила и всё ещё, уверен, корёжит ненависть к строю, обеспечивавшему действительно равные жизненные возможности для всех людей — причём далеко не только в СССР. Тому пример — освобождённая от расизма Африка. Сегодня Чубайса корёжит ненависть уже к современной проснувшейся России, но тогда, в молодости, он был отобран врагами нашей страны в свой легион именно по этому принципу. И не он один — таких десятки тысяч.

Верно говорили классики, что по мере движения советского строя вперёд сопротивление ставленников эксплуататоров внутри нашей страны будет всё более активным. Это сопротивление начало нарастать ещё при Хрущёве, и поколение «чубайсов» и «гайдаров» было уже вторым или третьим поколением приспешников Запада в России после 1917 года.