Обнинск, Калужская область, 24 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Очередной гуманитарный груз для пострадавших жителей Донбасса отправился 24 марта из Обнинска Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Admobninsk.ru Гуманитарная помощь для жителей Донбасса.

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На этот раз свою помощь предложили горожане, предприятия и организации, в числе которых — Культурно-образовательный центр «Аракс», Центр корейской культуры, Колледж технологий и услуг, медицинский техникум, школы, спортшкола олимпийского резерва «Олимп», лицей «Держава», Совет ветеранов и другие. Передала продукты и семья Туевых — пожилая женщина-инвалид первой группы и её сын. Они закупили сахар, крупы, печенья и консервы. Отец женщины в годы Великой Отечественной войны защищал Керчь, и для неё сейчас важно поддержать жителей Донбасса.

«Сегодня в Обнинске находятся беженцы из Луганской и Донецкой народных республик, которым тоже нужна помощь. В городе открыты два пункта приема гуманитарной помощи: в Городском клубе ветеранов по проспекту Маркса, 56 и в Центре «Доверие» по ул. Энгельса, 28», — рассказали в пресс-службе администрации Обнинска.