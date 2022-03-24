Красноярск, 24 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 13 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 марта в федеральном оперативном штабе.

Irkobl.ru Аппарат ИВЛ

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По данным оперштаба, с начала пандемии в Красноярском крае скончались 10 474 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 272 носителя коронавируса, выздоровел 401 человек.