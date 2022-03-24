Красноярск, 24 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 272 носителя коронавируса, выздоровел 401 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперштаба, за сутки в крае госпитализировали 115 ковид-пациентов (23 марта — 112). За весь период пандемии в регионе подтверждено 357 797 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 343 845 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Красноярском крае было подтверждено 332 случая COVID-19, выздоровел 521 человек.