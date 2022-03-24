Ульяновск, 24 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Ульяновской области сохраняется на прежнем уровне суточное число вылечившихся от ковида и растёт количество жертв пандемии. Это следует из представленной статистики федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 24 марта, в Ульяновской области от COVID-19 умерли 4533 пациента, в том числе 23 марта — шесть больных. Уровень смертности составил 2,35% (от числа выявленных случаев заражения).

В то же время ежедневно вылечиваются от ковида в среднем по 1,5 тыс. пациентов. С начала пандемии выздоровели 185 232 пациента с коронавирусом, в том числе за последние сутки выписан 1501 человек.

Напомним, что в Ульяновской области функционируют 1243 койки в ковидных стационарах, доля свободного коечного фонда составляет 42,1%.

Отметим, что 24 марта в регионе сняли ограничения по наполняемости концертных и спортивных мероприятий. Ранее в области отменили QR-коды.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области проведено 1 954 432 лабораторных исследования на коронавирус, по результатам которых подтверждено 192 559 случаев заражения.