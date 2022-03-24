Псков, 24 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Псковской области доставили в стационары 21 пациента с COVID-19. Об этом 24 марта сообщили в федеральном оперштабе. Это на одного больного меньше, чем сутками ранее.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

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При этом, по данным регионального штаба, в области за 23 марта выявили 199 случаев заражения коронавирусом. Это на 25 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. В том числе в Пскове выявили 40 новых заболеваний ковидом.

Скончались от COVID-19, как основной причины, за сутки четыре пациента, что на два человека меньше, чем сутками ранее.

За сутки выздоровели от ковида 354 человека. Это на 35 пациентов меньше, чем за предыдущие сутки. В области заметно сократился показатель выздоровления.

Отметим, с начала пандемии в Псковской области обнаружили 106 324 случая заражения коронавирусом. От ковида скончались за это время 1703 пациента, а выздоровел 103 071 человек.