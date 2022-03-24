Москва, 24 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Слухи об «исчезновении» главы Минобороны РФ Сергея Шойгу из медийного пространства объяснимы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Слушайте, ну у министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно», — сказал Песков.

Он призвал не слушать СМИ, которые сообщают о якобы «проблемах» со здоровьем министра, и посоветовал обратиться напрямую в Минобороны РФ.