Москва, 24 марта, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Российский бизнесмен РоманАбрамович принимал участие на начальном этапе организации переговоров России и Украины, заявил 24 марта пресс-секретарь президента РФ ДмитрийПесков.

Marina Lystseva Роман Абрамович

«Он действительно на начальной стадии принимал участие (в переговорах). Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами — российской и украинской», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.