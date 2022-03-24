Пенза, 24 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 24 марта обратился к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с просьбой посодействовать в передвижке финансовых средств для завершения начатых объектов капитального строительства ранее срока, определённого прежде. Предложения были поддержаны и даны соответствующие поручения, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

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По словам Мельниченко, проанализировав возможность ускориться по строительству инфраструктуры, необходимо решение о переносе конкурсных средств.

«Речь идёт о двух проектах в размере 1 млрд 24 млн рублей. Это проект «Многоквартирная жилая застройка района Арбеково», надо включить в него дополнительный объект «Строительство транспортной развязки через автодорогу М-5 «Урал», который законтрактован и строится. Прошу рассмотреть возможность перераспределения финансирования с 2023 на 2022 год. Это позволит завершить реализацию проекта уже в текущем году, а строительство развязки — в 2023 году», — подчеркнул губернатор.

Реализации проекта позволит в микрорайоне Арбеково в Пензе ввести около 550 тыс. кв. метров жилья на период до 2026 года.

Также Мельниченко внёс предложение об опережающем финансировании проекта «Реконструкция автомобильной дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральная, 3 этап». Завершение этого объекта позволит обеспечить ввод жилья в пригороде Пензы на период до 2040 года в объёме около 815 тыс. кв. метров. Подобные инициативы касались объектов программы «Стимул»: кольцевого водопровода по улице Побочинской и магистральных сетей ливневой канализации в микрорайоне №8 Арбеково. Эти объекты могут быть построены уже в этом году при опережающем финансировании из федерального бюджета.

Марат Хуснуллин поддержал предложения Олега Мельниченко и дал соответствующие поручения во время заседания штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области малоэтажное домостроение составляет более 60%.

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