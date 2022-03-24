Омск, 24 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Флешмоб «Zа Россию! Zа мир! Zа будущее!» провели школьники в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Оmskportal.ru Флешмоб «Zа Россию! Zа мир! Zа будущее!» в Омске

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Акция прошла в рамках конкурса «Готовы Родине служить!», который прошёл 24 марта в клубе спортивно-тактических игр и активного отдыха «Весёлый Роджер». Мероприятие собрало около ста юнармейцев и представителей омских патриотических клубов и объединений.

В рамках флешмоба в поддержку российской армии школьники выстроились в форме буквы «Z» и подняли вверх российские флаги под призывы «Zа Россию! Zа мир! Zа будущее!».

«Подобные патриотические конкурсы и акции помогают воспитывать в себе те качества, которые необходимы для защиты своей Родины. Сильным и ответственным должен быть каждый патриот, особенно в такой нелёгкий период для страны, как сейчас», — отметил представитель патриотического клуба «Характер» Роман Рекун.

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