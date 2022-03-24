Уфа, 24 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Делегация Башкирии принимает участие в первом Ташкентском международном инвестиционном форуме. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что этот форум является новой площадкой для обсуждения и реализации стратегических инициатив, а также демонстрации инвестиционных возможностей Узбекистана международному бизнес-сообществу.

Отмечается, что участники делегации Башкирии намерены провести переговоры по вопросам инвестиционного сотрудничества, переработки сельскохозяйственных культур, нефтегазовой отрасли, лёгкой промышленности, строительства распределительных центров, товарооборота и выстраивания логистических цепочек в импортозамещении.

«Также запланирована встреча с министерством образования Узбекистана для установления межвузовского сотрудничества, а именно — открытия филиала Нефтяного университета в Ташкенте», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Сообщается, что в мае текущего года предполагается повторный визит расширенной делегации республики под руководством главы региона Радия Хабирова для открытия официального представительства Башкирии. До этого планируется, что делегация Узбекистана посетит Уфу для отработки и обсуждения реализации инвестиционных проектов в Башкирии.