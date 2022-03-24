Москва, 24 марта, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Поставки российской нефти и газа в Китай в любом случае будут менее маржинальными по сравнению с европейским рынком — как из-за логистики, так и благодаря умению китайских партнеров отстаивать свои интересы в переговорах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Gazprom.ru Газопровод «Сила Сибири»

Как пояснил эксперт, если президенту США Джозефу Байдену удастся полностью переориентировать страны ЕС с российского газа на американский, то основным рынком сбыта российских углеводородов станет Юго-Восточная Азия, в первую очередь Китай. Также интерес к расширению покупки российской нефти проявляет Индия, которая имеет низкую загрузку нефтеперерабатывающих мощностей и нуждается в дополнительном сырье.

«Средняя цена реализации российского трубопроводного газа в ЕС в 2021 году достигла 273 долларов за 1 тыс. куб. м. Газпром не раскрывает стоимость поставок газа в Китай по ГТС «Сила Сибири». Но в соответствии с законодательством эту информацию исправно публикует Генеральная таможенная администрация КНР. В I квартале 2021 года цена поставленного по «Силе Сибири» газа составила 121 доллар за 1 тыс. куб. м. Во II, III и IV кварталах 147, 172 и 196 долларов за 1 тыс. куб. м соответственно, — рассказал Понкратов. — При усредненно ритмичных поставках сырья средняя годовая цена газа российского трубопроводного газа для Китая в 2021 году составила 159 долларов за 1 тыс. куб. м. — это на 40% ниже цены реализации российского газа по долгосрочным контрактам в Европе».

Как подчеркнул Понкратов, поставки российских нефти и газа в Китай в любом случае будут менее маржинальными по сравнению с европейским рынком.

«Как из-за логистики, так и благодаря умению китайских партнеров отстаивать свои интересы в переговорах. Тем более если у России не останется иных крупных рынков сбыта», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов рассказал, что США смогут потеснить российский импорт СПГ в ЕС, но никак не заместить поставки трубопроводного газа из РФ.