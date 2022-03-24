Горно-Алтайск, 24 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 149 пациентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего к настоящему времени излечились 28 768 человек.

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Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за весь период пандемии достигло 33 566. За сутки диагноз подтвердился у 21 местного жителя. В ковидные стационары госпитализировали 22 заразившихся.

Добавим, что жертвами COVID-19 в республике стали 594 человека. Уровень коллективного иммунитета составляет чуть больше 46%. Вакцинация завершили более 119 тыс. жителей.