Бухарест, 24 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В результате спецоперации полиции Румынии в уезде Нямц (Северо-восток страны) по обвинению в подделке документов о прививках от COVID-19 задержаны четверо местных жителей. Об этом 24 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, среди задержанных лиц оказались врач, две медсестры и православный священник. По версии следствия, в период с июня 2021 года по март 2022 года указанные лица могли быть причастны к оформлению десятков тысяч поддельных соответствующих справок.

«В результате возможной преступной деятельности подследственные обогатились на 57 тыс. евро, а также 22 тыс. леев ($4 тыс.)», — отметила пресс-секретарь полиции Нямца Рамона Чиофу.

Если вина указанных граждан будет доказана в суде, каждого из них ждут крупные штрафы и тюремное заключение на срок до 3-х лет.