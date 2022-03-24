Ставрополь, 24 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Ставропольском крае наказали местного жителя за размещение в сети интернет материалов, дискредитирующих использование Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации. Место нахождения 45-летнего ставропольчанина было установлено, его привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, сообщили 24 марта в пресс-службе МВД по региону.

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Из подробностей инцидента известно, что местный житель скачал в сети интернет видео, содержащее дискредитирующие ВС РФ материалы. Он разместил его для скачивания на своей странице в соцсети.

«Видеоролик мужчина скачал в сети интернет и опубликовал на своей странице в открытом доступе для неограниченного количества человек», — говорится в сообщении МВД.

В результате суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.