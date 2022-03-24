Симферополь, 24 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Youtube-канал главы Республики Крым Сергея Аксёнова заблокирован, об этом он сам написал в телеграм-канале 24 марта.

(сс) Esther Vargas Youtube

«Youtube заблокировал мой канал. Честно говоря, плевать. Тем более, что американская платформа не выполняет российские законы. Просто еще раз показали, чего стоят их заклинания о «свободе слова». Но мы это и так знаем. Империя лжи», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Московский арбитражный суд удовлетворил иск ФК «Ахмат» к к корпорации Google, заблокировавшей YouTube-канал команды. По решению суда компания обязана либо разблокировать канал, либо ежедневно выплачивать неустойку за день блокировки.