Москва, 24 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Блокировка поставок некоторых товаров из Китая в США началась в 2018 году и четко укладывалась в концепцию экономического давления, которую США применяют практически ко всем своим партнерам, если они решаются на самостоятельные действия в мировой экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. э. н Игорь Строганов.

Iecs США vs Китай

«Этот метод применяется как к конкретным компаниям, например, ZTE, Huawei, так и к целым странам. Действительно, структура экономики США построена на импорте многих жизненно важных товаров, производство которых внутри страны отсутствует.

Нынешние политические и финансовые круги последовательно отменяют практически все экономические инициативы предыдущего правительства, включая и ограничения на торговлю с Китаем.

Объяснить это можно достаточно легко — США нуждается сейчас в разного рода товарах, особенно в тех, которые исключены из поставок в силу контрсанкций России.

Если взглянуть на структуру торговых взаимоотношений США и России за, скажем, 2018−2019 год, то экспорт товаров из России, вопреки всеобщим заблуждениям, заметно превышает импорт из США и соотносится примерно пять к одному.

Сейчас многие товары из этого списка из России не уходят, а значит, их нужно найти, хотя бы и в Китае.

Важно ещё и то, что такого рода изменения благоприятны в первую очередь для экономики Китая, так как загружают китайские производственные мощности и дают необходимые ему денежные средства для расчетов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Соединенных Штатов восстановили 352 исключения сроком до конца нынешнего года из таможенных пошлин в отношении товаров из списка облагаемой пошлинами китайской продукции.

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