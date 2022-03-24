Рязань, 24 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки выписаны после выздоровления 224 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Госпитализированы с подтверждённым диагнозом 54 человека.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

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С начала пандемии в Рязанской области инфекцию выявили у 113 813 человек. Завершили лечение выздоровлением 106 334 жителей.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 3 254 пациента, в том числе семь летальных исходов зарегистрировано за минувшие сутки.