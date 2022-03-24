Пенза, 24 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Страховые медорганизации Пензенской области выдали эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик 117 временных свидетельств, в том числе 55 детям. Об этом сообщает территориальный фонд обязательного медицинского страхования области.

Полис ОМС РФ

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Свидетельства действуют в течение 45 дней. Документ подтверждает, что гражданин имеет право получать бесплатную медицинскую помощь, пока оформляется полис. По состоянию на 23 марта полисы ОМС уже получили 49 вынужденных переселенцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области проходит иммунизация от COVID-19 жителей, прибывших с территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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