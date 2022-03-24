Лиссабон, , 12:15 — REGNUM Часть наследия португальского нобелевского лауреата по литературе Жозе Сарамаго будет передана в Институт Сервантеса в Мадриде 25 апреля. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что передача части наследия состоится в годовщину Революции гвоздик в Португалии, совпадающую с мероприятиями, посвященными столетию со дня рождения писателя.

Соглашение о передаче было подписано в Лиссабоне между Фондом Сарамаго и Институтом Сервантеса. Часть архива будет храниться в специальном хранилище, находящемся на балансе Института.