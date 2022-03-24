Москва, 24 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Вратарь московского хоккейного клуба «Динамо» Александр Ерёменко заявил, что может завершить карьеру. Об этом он сказал на пресс-конференции после матча плей-офф КХЛ с ЦСКА.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Динамо КХЛ

«Наверное, наступил тот период, когда пора. Сейчас понимаю, что не справляюсь, где-то не хватает. Выжимал максимум. Скорее всего, я закончу карьеру», — сказал Ерёменко.

Он поблагодарил болельщиков и сказал, что в ближайшее время планирует отдохнуть.

41-летний Ерёменко является воспитанником «Динамо», за который выступал в 2002—2005 годах, а также с 2011 года. Также играл за тверской ТХК, челябинский «Мечел», казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев».

Ерёменко является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (2011, 2012, 2013). В составе сборной России он выиграл два чемпионата мира (2008, 2009).