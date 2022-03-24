Пермь, 24 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В ковидные отделения Пермского края за сутки, 23 марта, поступили 79 пациентов. Это на четыре больше, чем днем ранее. Такую информацию предоставил оперштаб по борьбе COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В клиниках региона в настоящее время пребывают 823 пациента с коронавирусной инфекцией. Коечный фонд свободен на 46,7%. Состояние 93 пермяков медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 32 человека.

С начала пандемии в Прикамье оправились от болезни 339 672 человека. От COVID-19 скончались 8613 пермяков. Выявлено 356 050 случаев заражения коронавиурсом, в том числе 639 — за 23 марта.