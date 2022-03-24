Томск, 24 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 1202 пациента. Всего за время пандемии излечились 119 529 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом к настоящему времени достигло 123 710. За минувшие сутки выявлено 323 новых носителя. 45 заразившихся госпитализировали в ковидные стационары.

Жертвами COVID-19, по состоянию на 24 марта, стали 784 жителя Томской области. За сутки скончались два человека.