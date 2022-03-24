Бухарест, 24 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В уезде Бузэу на юго-востоке Румынии зафиксировано землетрясение силой 3,5 баллов по шкале Рихтера. Об этом 24 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Zeml.info Землетрясение

Согласно официальным данным, инцидент произошел 23 марта в 23:12 по местному времени (00:12 мск.) Эпицентр стихийного бедствия находился на глубине 140 километров в сейсмически опасной зоне Румынии — Вранча. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Несколькими часами ранее в соседнем румынском уезде Нямц также был зарегистрирован подземный толчок. Его магнитуда составила 2 балла.