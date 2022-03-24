Оренбург, 24 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки госпитализировали 53 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это на три больше, чем днем ранее, сообщает 24 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в стационарах находятся 438 человек, из них 124 — в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 22 оренбуржца, еще 284 пациента получают кислородную поддержку.

За последние сутки из больниц выписаны 1689 выздоровевших пациентов. Скончались шестеро.

С начала пандемии в регионе выявлено 208 577 случаев заражения коронавирусом, в том числе 330 — за 23 марта. Суточный показатель два дня держится на одном уровне.