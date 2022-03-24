Самара, 24 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Крупное двигателестроительное предприятие работает в штатном режиме в Самарской области. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

На заводе

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Работа и планы двигателестроительного предприятия в условиях санкций были рассмотрены на встрече главы Самарской области Дмитрия Азарова с руководством завода.

Сообщается, что предприятие работает в штатном режиме и располагает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств перед заказчиками.

«В 2021 году существенно увеличился наш портфель заказов, заключены новые долгосрочные контракты, которые по ряду направлений обеспечивают загрузку мощностей с учетом новых цехов до 2027 года. В целом за 2021 год предприятие увеличило объем выручки на 24%», — приводит пресс-служба слова представителя завода.

Отмечается, что санкции зарубежных стран организации не страшны, поскольку на заводе по всем комплектующим и материалам для основных продуктов (газотурбинные и ракетные двигатели) выстроена полностью отечественная кооперация. Кроме этого, предприятие является поставщиком агрегатов и деталей в рамках программ импортозамещения для других отечественных предприятий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что специалисты завода медицинских изделий в Самарской области ведут работу по импортозамещению сырья.