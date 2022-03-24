Абакан, 24 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Хакасии ожидают наплыва туристов в этом туристическом сезоне. Как сообщили ИА REGNUM 23 марта в департаменте развития туризма министерства экономического развития республики, прогнозируется, что в 2022 году регион посетят более 400 тысяч туристов. Основной турпоток в Хакасию ожидается с мая по сентябрь.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакасия

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По словам министра экономического развития Хакасии Виктора Богушевича, сейчас идёт активное бронирование туров в регион. Также напрямую бронируются отели, базы отдыха, санатории. По информации туроператоров, куплено уже 60% туров.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в предстоящем сезоне также ожидается большой поток туристов.

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