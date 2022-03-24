Москва, 24 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Азиатские компании уже начали активно осваивать российские торговые и офисные пространства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал информацию о том, что уход с российского рынка ряда иностранных компаний серьезно ударил по торговым центрам, которым теперь нужны отсрочки по налогам и кредитам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Торговый центр

«Сокращение спроса на торговые площади возникло не вдруг и совсем не сейчас. Основной удар по популярности розничных торговых площадей пришелся два года назад в период локдауна. Именно тогда резко выросла интернет-торговля, постепенно взявшая на себя розничный функционал. Нынешние условия чрезмерно ускорили падение ликвидности торговых площадей, — сказал Засько. — Важно отметить, что налоговая нагрузка на предприятия торговли оказывала гораздо меньшее финансовое давление, нежели арендные платежи. Не секрет, что основной объем недовольства малый и средний бизнес высказывал не в отношении фискального давления, а именно в адрес собственников торговых площадей и управляющих компаний, устанавливающих высокие тарифы».

При этом Засько заявил, что, скорее всего, в РФ не будет наблюдаться массового закрытия торговых центров по той простой причине, что на место одних арендаторов придут другие.

«Так, например, азиатские компании уже активно начинают осваивать и торговые, и офисные пространства, — сказал Засько. — В большей мере будет стоять вопрос о разумности финансовой политики собственников торговых площадей, равно как и управляющих компаний. Сейчас необходимы консолидированные взаимные уступки и компромиссы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее владельцам торговых центров посоветовали идти на снижение арендных ставок и пересмотреть договора с лояльными арендаторами.