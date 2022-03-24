Саранск, 24 марта, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 195 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 61 136 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе подтвердили 64 584 случая заражения коронавирусом, из них 101 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1332 человек, два летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались три человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 33 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 марта после перенесенного COVID-19 выписались 210 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справился 60 941 житель республики.

Всего в регионе подтвердили 64 483 случая заражения коронавирусом, из них 121 — за минувшие сутки.