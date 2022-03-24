Чебоксары, 24 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Чувашии пока «решения нет» в части региональной поддержки семей погибших на Украине земляков-военнослужащих, а также получивших ранения. В случае принятия данного решения средства будут выделяться из резервного фонда регионального правительства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 24 марта первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

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Вопрос о поддержке семей военнослужащих из Чувашии, которые отдали жизнь во время специальной военной операции на Украине, был поднят на очередной сессии Госсовета. Глава фракции «СР — Патриоты — За правду» Владислав Солдатов напомнил, что президент России Владимир Путин предусмотрел федеральные выплаты тем, «кто отдал жизнь за это важное дело, кто получил ранения».

«Многие регионы приняли свои решения по дополнительному выделению средств. Есть ли такие решения у нас, в Чувашской Республике? Если есть, то каковы суммы этих выплат?» — спросил Владислав Солдатов.

Cap.ru Владислав Солдатов. Скриншот прямой трансляции сессии Госсовета Чувашии

«В части, касающейся этой ситуации. Да, у нас есть решение о финансировании беженцев [из Донбасса] для обеспечения питания, временного проживания. Что касается выплат, то сегодня, насколько я знаю, решения нет. Если оно будет принято, то источником будет резервный фонд кабинета министров», — ответил глава минфина Михаил Ноздряков.

Напомним, что 24 марта сессия Госсовета Чувашии началась с минуты молчания в память о погибших военнослужащих России во время спецоперации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявлял о четырёх военнослужащих из республики, погибших во время военной спецоперации на Украине.