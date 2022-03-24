Чувашский министр ответил на вопрос о выплатах семьям погибших солдат
Чебоксары, 24 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Чувашии пока «решения нет» в части региональной поддержки семей погибших на Украине земляков-военнослужащих, а также получивших ранения. В случае принятия данного решения средства будут выделяться из резервного фонда регионального правительства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 24 марта первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.
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Вопрос о поддержке семей военнослужащих из Чувашии, которые отдали жизнь во время специальной военной операции на Украине, был поднят на очередной сессии Госсовета. Глава фракции «СР — Патриоты — За правду» Владислав Солдатов напомнил, что президент России Владимир Путин предусмотрел федеральные выплаты тем, «кто отдал жизнь за это важное дело, кто получил ранения».
Напомним, что 24 марта сессия Госсовета Чувашии началась с минуты молчания в память о погибших военнослужащих России во время спецоперации на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявлял о четырёх военнослужащих из республики, погибших во время военной спецоперации на Украине.