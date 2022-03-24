Флорида, США, 24 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Накануне своей смерти комик и актёр Боб Сагет жаловался на проблемы со здоровьем. Об этом сообщил TMZ.

Кадр из видео на YouTube Боб Сагет

По данным СМИ, Сагет рассказал представителю Концертного зала Понте Ведра в Джэксонвилле (Флорида, США), где состоялось последнее выступление комика, что плохо себя чувствовал и страдал от «затяжного» коронавируса.

Сагет также пожаловался на проблемы со слухом. Как отмечает издание, это могло стать причиной потери равновесия и ориентации в пространстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года Боба Сагета обнаружили мёртвым в его номере отеля, где он остановился на время гастролей. Полиция не обнаружила следов наркотиков и насильственной смерти — по данным судмедэкспертов, комик скончался от удара головой о «тупой предмет».