* талибами — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, 24 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация продолжает контактировать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы пересмотреть вопрос о запрете образования для девочек. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Darivoa.com Школа для девочек

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Отвечая на критику журналистов, он сказал, что заявление генсека ООН о решении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было «достаточно сильным».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили старшеклассницам вернуться в школу, несмотря на предыдущие обещания. Это решение вызвало бурную внутреннюю и внешнюю реакцию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что это решение не только нарушает доступ афганских девочек и женщин к образованию, но и ставит под угрозу будущее Афганистана, учитывая их ценный вклад в развитие страны. Он призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) немедленно открыть школы для всех учащихся.

На вопрос, что может сделать генеральный секретарь ООН помимо заявления, Дюжаррик сказал: «Ни одна страна не может добиться прогресса, лишая женщин и девочек образования. Мы продолжим взаимодействие с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы пересмотреть это решение».

Он добавил, что Дебора Лайонс, специальный представитель генерального секретаря ООН по Афганистану, 24 марта должна встретиться с официальными лицами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы «выяснить причины этого решения».

Дюжаррик заявил, что Организация Объединённых Наций, вопреки мнению многих лиц, не является решающим органом по вопросу открытия школ для афганских девочек, но подчеркнул, что все департаменты ООН работают над этим вопросом.