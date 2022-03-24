Йошкар-Ола, 24 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 24 марта лечение получают 116 пациентов, из них у 44 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В том числе, у 115 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 102 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 14 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, два человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 10 человек, выписаны восемь пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 марта выздоровел с начала пандемии 42 691 житель республики, за последние сутки выписаны 386 человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 174 случая заражения коронавирусом, из них 17 — за последние сутки.